Corinthians desiste de recurso e não terá setor Norte contra a Ponte

Dois dias depois de ser punido com a interdição por um jogo do setor Norte do estádio de Itaquera por causa da utilização de sinalizadores durante o clássico contra o São Paulo, o Corinthians anunciou nesta sexta-feira que não irá recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e cumprirá a pena na partida contra a Ponte Preta, no dia 8 de julho.

Conforme notificação enviada ao Parque São Jorge, a pena imposta pelo tribunal não vale para o jogo deste domingo, contra o Botafogo, por causa da proximidade entre a decisão e a realização do embate, e será cumprida na partida seguinte, marcada para o dia 8 de julho.

O Corinthians comunica aos torcedores dos planos Minha Vida, Minha História, Meu Amor e Minha Paixão, do Fiel Torcedor, que adquiriram ingressos do setor Norte para esta partida, que os mesmos serão transferidos para o setor Oeste Superior, sem custo adicional. Esses torcedores receberão um e-mail, com as instruções para acesso ao jogo.