Fagner celebra período na capital: “Só jogando o time destreina”

O Corinthians terá pela frente quase três semanas sem precisar sair da capital paulista, algo valorizado tanto pela comissão técnica quanto pelos próprios jogadores. Com um raro período “cheio” de de treinamentos pela frente até encarar o Avaí, fora de casa, no dia 19, o clube quer aproveitar os dias para aprimorar conceitos trabalhados pelo técnico Fábio Carille na primeira parte da temporada.

“Vejo como um período em que a gente possa se recuperar, porque você só viajando e jogando acaba destreinando algumas coisas”, avaliou o lateral direito Fagner, que pediu a mesma intensidade apresentada nos jogos para que a equipe consiga aproveitar bem os dias de trabalho. “A gente tem que ter esse cuidado agora. Não ter a viagem desgasta menos, mas a preparação tem que ter um ritmo forte também”, continuou defensor.

O retrospecto recente, por sinal, atua a favor dele. Sempre que teve um período maior de treinos antes de jogos, o Timão conseguiu apresentar bons resultados. Foi assim na final do Campeonato Paulista, quando encarou uma semana inteira de preparação antes de fazer 3 a 0 sobre a Ponte Preta, fora de casa, e deixar encaminhado o título de campeão paulista.

Pouco depois, veio o exemplo contrário: com apenas um dia de preparação após derrotar a Universidad de Chile fora de casa, além de ter diversos atletas acometidos por uma gripe, o Timão não conseguiu se impor e acabou empatando por 1 a 1 com a Chapecoense, na estreia do Brasileiro, em Itaquera.

Agora líder do torneio, o Timão terá pela frente os jogos diante do Botafogo, no domingo, da Ponte Preta, no dia 8, e do Atlético-PR, no dia 15, todos no estádio de Itaquera. Entre a Macaca e o Furacão, a equipe de Fábio Carille fará uma visita ao estádio Palestra Itália, casa do Derby do dia 12 de julho.

Para encarar o Fogão, por sinal, os alvinegros reconhecem que têm de demonstrar um nível de concentração muito maior em campo do que aquele apresentado no empate por 1 a 1 frente ao Patriotas-COL, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, conquistado apenas nos acréscimos da partida.

“Equipe perigosa, equipe organizada. Tem que tomar cuidado com a proposta que eles vão vir aqui, vai ser passado para nós também para ficar precavido com todas as opções de jogo. Acredito que eles virão com tudo para vencer, independentemente do momento que passam. Temos de estar muito concentrados”, concluiu.