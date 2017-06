CBF confirma partida entre Palmeiras e Grêmio no Pacaembu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a partida entre Palmeiras e Grêmio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de julho, será disputada no estádio do Pacaembu, na capital paulista.

O Palestra Itália, casa do Verdão, receberá um show musical na mesma data do duelo, o que impede a realização do jogo no local. Assim, o clube solicitou e a entidade que organiza a competição confirmou a mudança.

Assim, pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras receberá o Grêmio no Pacaembu. Nas edições de 2015 e 2016 do Nacional, o confronto também foi no estádio Paulo Machado de Carvalho, com vitórias do Alviverde por 3 a 2 e 4 a 3, respectivamente.

Até o momento, a campanha do Verdão no Brasileirão não é a esperada. Com dez pontos, o time de Cuca ocupa o 13º posto, bem abaixo do esperado pela torcida. Nesta quarta, no Palestra Itália, a equipe recebe o vice-lanterna Atlético-GO, às 21 horas (de Brasília).

Confira o comunicado da CBF:

A Diretoria de Competições CBF confirmou o Estádio Pacaembu como palco do confronto entre Palmeiras x Grêmio pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola no dia 1º de julho (sábado), às 16h. A solicitação foi feita pelo próprio Palmeiras pois um evento será realizado no Allianz Parque na mesma data.

Confira as informações abaixo e veja o documento em anexo para mais detalhes:

Palmeiras-SP x Grêmio-RS

De: local “a definir”

Para: Estádio do Pacaembu, em São Paulo-SP

Data: 01/07, sábado (mantida)

Horário: 16h (mantido)