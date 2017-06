Carille confirma “time ideal” para encarar o Bahia dentro de Itaquera

O Corinthians terá sua formação titular na partida desta quinta-feira, contra o Bahia, às 19h30 (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Após utilizar o time que considera ideal por apenas 42 minutos na competição, o técnico Fábio Carille confirmou o retorno de Jadson à equipe no treino da tarde de quarta, no CT Joaquim Grava, único dos 11 que não enfrentou o Coritiba, no domingo.

Com o camisa 10, o comandante fez seu tradicional trabalho de posicionamento tático sem adversário, cobrando muita movimentação dos atletas para vencer a marcação adversária. Depois, justamente com o armador a cargo, trabalhou as bolas paradas, vistas como fundamentais para furar as “retrancas” que o Alvinegro tem encontrado quando atua dentro dos seus domínios no Nacional.

A equipe que irá a campo tem Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Foram eles que receberam atenção especial do treinador em um dos campos do CT enquanto os reservas, comandados pelo auxiliar Osmar Loss, realizaram um treino coletivo em campo reduzido.

Além da confirmação dos titulares, o trabalho ainda mostrou o meia Pedrinho como dúvida para a partida. O garoto, que entrou em algumas partidas recentemente, participou do aquecimento, mas logo tirou a chuteira do pé esquerdo e reclamou de dores no mesmo lugar que o tirou da atividade de terça.

O destaque da movimentação dos suplentes ficou pelo bom desempenho do lateral esquerdo Moisés, bastante elogiado pela postura defensiva, que ainda anotou um belo gol ao receber em velocidade e vencer o goleiro Caíque França com um toque rasteiro, rente à trave.

Outro que deu as caras no campo foi o meia Danilo, em recuperação da cirurgia na fíbula da perna direita, realizada em agosto do ano passado. Recebendo atenção especial devido ao tempo que ficou parado, o experiente armador, de 37 anos, está cada vez mais próximo de retornar aos treinamentos.

Os desfalques, além dele, ficam por conta do zagueiro Vilson, em recondicionamento físico, e do lateral direito Mantuan, em recuperação de uma cirurgia no joelho direito. Com 20 pontos conquistados, o Timão é o líder do Campeonato Brasileiro, um à frente do Grêmio.