Carille agradece aumento salarial e diz que não será mais auxiliar

O técnico Fábio Carille admite que está cada vez mais “solto” para falar com a imprensa, mas pela primeira vez adotou um discurso informal para tratar de sua situação no Corinthians. Na tarde desta terça-feira, em entrevista bastante sincera antes do jogo contra o Cruzeiro, na quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera, ele revelou ter recebido aumento salarial no mês passado e disse não ter mais chance de ser auxiliar.

“Quero ficar aqui por muito tempo, se me deixar, vou ficando. Sei que agora consolidou, sei onde estou. Muito grato pelo que o Corinthians tem feito por mim, pelo reconhecimento da semana da final do Paulista”, disse o treinador, revelando com naturalidade o aumento no salário. “Quando falo isso é sobre o reajuste que me deram”, continuou o comandante, projetando um longo caminho no clube.

“Nunca cobrei nem vou cobrar nada do Corinthians, fico muito feliz pela oportunidade, foi o clube que me colocou no mercado de vez”, comentou Carille. Adotando um discurso mais firme, apesar do bom humor, ele ainda garantiu que não voltará à condição de auxiliar de um treinador no futuro.

“Sou o mesmo cara, pode ter certeza, mas para vocês (jornalistas) eu já não sou. Desde dezembro eu já falei que não voltaria a ser auxiliar, nem que eles queiram. Nem que me paguem mais, não volto a ser. Acredito que com trabalho se chega onde quer. Eu participei de tudo. Estou mais confiante, mais feliz, mais solto nas coletivas, mais solto com os jogadores, melhorando a cada dia”, avaliou, assegurando que não é uma nova pessoa, apenas tem se expressado melhor.

“Vocês podem ter certeza de uma coisa: se me encontrarem daqui 15, 20 anos, vou ser assim. Vão ser os resultados que vão falar de mim, não qualquer outra coisa que eu faça fora do campo. Se esperarem que eu consiga algo fazendo isso, sendo diferente do que sou, não vai acontecer”, informou.

Diante da Raposa, Carille ainda mostrou admiração pelo rival Mano Menezes, responsável pela sua contratação como auxiliar, em 2009. Explicando qual foi a relação que culminou no trabalho conjunto entre ele, Carille disse estar preparado para as surpresas que Mano pode aprontar em Itaquera.

“Com o Sidnei (Lobo) eu joguei três anos, mas só trabalhei com o Mano nesses dois anos e meio. É um cara que eu tenho muito apreço, me ajudou muito ao me trazer para cá. Algumas vezes ele muda sua equipe de acordo com o adversário, fez um jogo agora com o Atlético-GO que ele trabalhou com mais armadores. Ele pode vir para cá com uma proposta de mais jogadores velozes pelas pontas. Estamos trabalhando com todas essas chances”, concluiu.