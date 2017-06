Bueno e Alison treinam e serão titulares do Santos contra o Vitória

O Santos terá duas novidades para o duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No último treino antes do embarque para Salvador, o técnico Levir Culpi escalou Vitor Bueno e Alison entre os titulares.

O volante, que retornou recentemente de empréstimo do RB Brasil, entrará na vaga de Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Leandro Donizete, que seria o provável substituto, pediu dispensa para resolver problemas particulares.

Já Bueno, que perdeu espaço para Copete no ataque, ganhou o posto de de Lucas Lima na armação da equipe. O camisa 10 está com uma forte gripe e não foi relacionado para encarar o Leão.

Sendo assim, Santos entrará em campo contra o Vitória com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Alison e Vitor Bueno; Copete, Bruno Henrique e Kayke.