Boa fase de Marquinhos Gabriel abre dúvida no time do Corinthians

O Corinthians passou ileso pela série de três jogos sem atletas convocados para a Seleção Brasileira e chegou a seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, além de colecionar boas atuações de Clayson e Marquinhos Gabriel. Com o retorno do lateral direito Fagner e, principalmente do meia Rodriguinho, porém, abre-se uma dúvida a respeito da equipe considerada ideal pelo técnico Fábio Carille.

Desde o clássico contra o Santos, pela primeira fase do Campeonato Paulista, o treinador estabeleceu sua escalação titular com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Na lateral, o selecionável está garantido. Na armação, no entanto, há a possibilidade de o trio sofrer alterações nos próximos jogos.

Para o embate contra o Coritiba, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Couto Pereira, o mais provável é que Carille mantenha o trio já tradicional. A boa fase de Marquinhos, por outro lado, deve dar ao camisa 31 chances durante a sequência de jogos nos meios e finais de semana, que podem se estender até o final de julho.

“Os dois que entraram foram bem. Não sei nem quem vai sair na frente”, avisou o goleiro Cássio, ressaltando o bom desempenho não só do canhoto, mas também do volante Paulo Roberto, improvisado na lateral direita, e do atacante Clayson, escalado contra o Vasco, quando Romero estava cedido à seleção paraguaia.

“São jogadores que estavam treinando muito bem e, quando tiveram a oportunidade, mostraram que têm condições”, avaliou o arqueiro, consciente de que, ao menos em um primeiro momento, Carille deve apostar na experiência da base que vem jogando junto.

“São dois jogadores que vieram da Seleção, algo muito disputado, jogadores que vivem grande fase. Fagner já trabalho há mais tempo, ajuda dentro e fora de campo, conhece muito bem a nossa equipe. O Rodriguinho tem uma transição muito boa, tanto na parte defensiva quanto no ataque. São jogadores que vêm agregar”, concluiu o camisa 12.

Com 19 pontos conquistados no Brasileiro nas sete primeiras rodadas, o Timão é o líder da competição e já soma seis triunfos consecutivos. Após encarar o Coxa, o clube tem jogos marcados contra o Bahia, na quinta-feira, 22, em Itaquera, e o esperado embate frente ao Grêmio, no dia 25, na arena do adversário.