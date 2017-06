Atlético-MG acerta com volante Gustavo Blanco por empréstimo

Depois de uma pequena novela, o desfecho para o torcedor atleticano é positivo: o volante Gustavo Blanco acertou contrato de empréstimo com o Atlético Mineiro. A Gazeta Esportiva apurou a informação com uma fonte que tem ligação com o clube e com o jogador. O atleta chega do América-MG para um contrato até dezembro de 2018, com passe fixado.

O Galo trabalha na negociação de Blanco há cerca de um mês. O negócio chegou a esfriar e o atleta, inclusive, foi a público agradecer o interesse atleticano, mas dizendo que ficaria no Coelho para cumprir seu contrato. Questionado sobre o que teria esfriado a negociação, a fonte explicou que os tratos não dependiam apenas da negociação com o jogador. O Bahia, clube que tem direitos do meio-campista, precisou renovar o vínculo do atleta por mais um ano, antes dezembro de 2018 agora até o mesmo mês de 2019.

Nas conversas com o Galo, o América, vizinho mineiro do Atlético, levará um retorno financeiro, por ter sido o clube vitrine de Gustavo Blanco.

O contrato com o Alvinegro de Belo Horizonte é considerado importante para Gustavo Blanco. Diante de várias competições que o Atlético tem, a equipe tem girado bastante seu elenco e as oportunidades surgiriam. Além disso, envolvido em várias competições importantes, Blanco sonha com destaque para conseguir vaga em algum time da Europa.