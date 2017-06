Atacante quer São Paulo usando pressão da Ilha do Retiro a seu favor

O São Paulo vai ao Recife para encarar o Sport, nesta quarta-feira, com a missão de somar os primeiros pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro. E o atacante Gilberto, artilheiro do time no ano, com 12 gols, usou sua experiência de já ter atuado no time da Ilha do Retiro para dar a receita ao Tricolor.

“É difícil jogar no Sport, é um time que a torcida pega no pé. Eu gosto, sou de Pernambuco, cresci vendo o Sport jogar, mas é uma torcida que pega no pé dos jogadores quando as coisas não dão certo”, lembrou o atleta, que jogou pelo clube rubro-negro em 2012.

“Temos que tentar usar isso a nosso favor. Fazer um gol, abrir o placar, e deixar o time deles se abalar com a pressão”, aconselhou Gilberto, que disputou 25 jogos pelo Sport, marcando sete gols.

Sobre a dificuldade de encarar os pernambucanos fora de casa, o camisa 17 do Tricolor garantiu que a busca será pela vitória, mesmo que o empate não possa ser considerado um resultado tão ruim.

“A gente tem que sentir o jogo quando entra em campo para saber se dá para ir para a vitória ou empate. Eu quero sempre vencer, não tenho outra meta. Respeito todas as equipes, mas penso na vitória”, finalizou o atacante.

Gilberto ganhou a vaga de titular contra o Corinthians, no último domingo, e correspondeu, deixando sua marca na derrota por 3 a 2. Ele fez o primeiro tento são-paulino, de cabeça, e pode continuar como titular no Recife, ainda que o técnico Rogério Ceni não tenha confirmado o time que inicia o duelo.

*Especial para a Gazeta Esportiva