Após primeiro revés, Levir quer “união” para levar Santos a título

O técnico do Santos, Levir Culpi, perdeu seu primeiro jogo no comando da equipe no último sábado, para o Sport, na Vila Belmiro, e fez questão de pedir apoio para buscar um título nesta temporada. Na avaliação do treinador, por se tratar de um ano de eleição, o clima interno não favorece a equipe.

“Ninguém gosta de jogar pressionado. Está todo mundo torcendo ao seu favor e é muito interessante de jogar. É um ano difícil para o Santos, além de ser político. Vocês sabem como funciona, mais do que eu, que estou chegando agora”, disse o comandante, preocupado com a pressão que possa recair sobre os atletas.

O próximo desafio será na quarta-feira, contra o Flamengo, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Ilha do Urubu. Além do mata-mata nacional, o clube tenta fazer boa campanha no Brasileiro e a conquista do tetracampeonato na Libertadores da América, que começa na primeira semana de julho.

“Ainda tem muito chão. Se houver uma divisão muito grande entre torcida e dirigente será uma batalha perdida. Mas se nos juntarmos, podemos conquistar muitos títulos pelo clube”, discursou Levir, pedindo que, acima de tudo, o próprio elenco mostre essa força.

“Tem muito da força do grupo. Se o grupo se fechar, conseguimos chamar todo mundo a favor e se nos separarmos, o Santos terá um ano difícil. Nós não estamos preparados, o time está caminhando e já joga bem, cria boas situações, mas ainda não é um time superior aos outros muito regularmente”, concluiu.