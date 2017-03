Thiago Martins torce ligamento do joelho e precisará passar por cirurgia

Depois de ver Tchê Tchê voltar a campo no jogo-treino deste sábado contra o Jabaquara, uma má notícia chegou ao Palmeiras. Thiago Martins, zagueiro da equipe, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o jogo e exames constataram uma lesão no ligamento cruzado anterior. O jogador passará por uma cirurgia nos próximos dias.

A lesão, mesma que afetou Paulo Henrique Ganso em 2012, tem tempo de recuperação previsto para algo em torno de seis meses. Quem também já sofreu com o mesmo problema foi Ricardo Oliveira, centroavante do Santos.

Com a recuperação, o zagueiro não poderá mais atuar no Campeonato Paulista desta temporada, permitindo que o Verdão inscreva um novo jogador na competição estadual.

Na lista com os 28 nomes confirmados para o Paulistão, liberada no começo de fevereiro, o alviverde deixou de fora apenas quatro nomes: o goleiro Daniel Fuzato, promovido da base, e os meisas Arouca, Rodrigo e Hyoran.

Assim como Thiago precisará ficar de fora, Arouca segue se recuperando de uma cirurgia realizada em seu tornozelo direito. Já Hyoran passa por fortalecimento muscular, enquanto Rodrigo foi negociado com o Sport na semana seguinte à lista.

Agora, Hyoran pode ser uma boa escolha para o Palmeiras inscrever no Campeonato. Na goleada por 5 a 1 sobre o Jabaquara neste sábado, o jovem fez o quinto gol da equipe, em bela cobrança de falta.