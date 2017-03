Mesmo com vaga garantida, Santos não quer poupar titulares na quarta

O Santos já está garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, no último sábado, no ABC, o Peixe confirmou a vaga com uma rodada de antecedência. Mesmo assim, o técnico Dorival Júnior não pretende poupar seus principais atletas para o duelo contra o Novorizontino, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Após sofrer com desfalques em várias partidas do Estadual, o comandante quer dar ritmo de jogo aos titulares antes das fases finais da competição. O clube só terá desfalques caso o departamento médico vete algum jogador.

O lateral-esquerdo Zeca, poupado contra o Santo André, treinou normalmente nesta segunda-feira e não será problema para Dorival. Em contrapartida, o atacante Ricardo Oliveira não participou da atividade e é dúvida para o jogo contra o time de Novo Horizonte.

O técnico Dorival Júnior definirá o time titular em treinamento fechado na tarde desta terça-feira. Porém, o Peixe que entrará em campo nesta quarta deve ser formado por Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira (Kayke).