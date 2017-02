Após erro em expulsão, Federação Paulista afasta árbitro do Derby

A Federação Paulista de Futebol afastou, por tempo indeterminado, o árbitro Thiago Duarte Peixoto após má atuação no clássico entre Corinthians e Palmeiras. Em um lance capital, o juiz deu o segundo cartão amarelo para o volante Gabriel, consequentemente, o expulsando, contudo, quem fez a falta foi Maycon.

Durante o período em que for ficar afastado, Thiago Duarte Peixoto, que assumiu que errou no lance do primeiro tempo do Derby Paulista, passará por exames técnicos, físicos e psicológicos.

“Espero seguir minha carreira, foi um erro, assim como pode ter erro no trânsito, pode errar um jogador, eu errei, mas quero continuar com a minha carreira. Espero, do fundo do meu coração, que a minha carreira continue”, comentou o árbitro após o jogo. “Arbitragem não é fácil, realmente houve um equívoco da arbitragem em um lance pontual, por mim. Era um lance de cartão amarelo, foi o que eu fiz, porém para o jogador errado. Quem fez a falta foi o Maycon. Como eu sei disso? Após a partida temos a resposta sobre a nossa atuação e fui informado disso”.

“A Comissão Estadual de Arbitragem informa que o árbitro Thiago Duarte Peixoto, após reunião na sede da FPF nesta quinta-feira, em entendimento mútuo, passará por avaliações técnicas, psicológicas e físicas, após atuação no clássico entre Corinthians e Palmeiras, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista”, escreveu a federação em comunicado.