Com pensamento na Libertadores, Galo enfrenta Caldense com reservas

Garantido na próxima fase do Campeonato Mineiro, como primeiro colocado, o Atlético-MG vai até Poços de Caldas para enfrentar a Caldense, às 16 horas (de Brasília), pela 11ª e última rodada da primeira etapa, com o time reserva.

O técnico Roger confirmou que pretende dar descanso aos jogadores, tendo em vista que na próxima semana a equipe entra em campo contra o Sport Boys, pela Copa Libertadores, no Independência.

O treinador atleticano já adiantou que, daqueles considerados reservas, o atacante Rafael Moura não entrará em campo. O atacante Fred foi expulso no jogo contra o Cruzeiro e ainda será julgado pelo caso de agressão contra o defensor Manoel. Com isso, o pendurado He-Man não pode correr o risco de ficar fora da semifinal.

Oportunidade para o meia Carlos Eduardo, que será escalado no meio-campo atleticano. “É um jogo muito importante para quem não vem jogando. Nós jogadores estamos cientes que temos que fazer um bom jogo e vencer, que é o principal. É uma oportunidade e temos que aproveitar”, destacou.

Caldense ainda sonha com a classificação

A Caldense sonha ainda em classificar-se para a próxima fase do Mineiro. O time de Poços de Caldas está na 5ª colocação, com 14 pontos. Para passar, o clube precisa vencer e contar com derrota da URT, que está em quarto, com 16. O time de Patos de Minas vai a Tombos enfrentar a Tombense, que também pode chegar a classificação em caso de vitória e revés dos adversários (Caldense e URT).

Já classificado para a próxima fase, o América recebe o Villa Nova, no domingo, no Independência, em duelo que também não vale mais nada. O Leão já se garantiu na primeira divisão para a próxima temporada.

O Uberlândia recebe o Tupi, no Parque do Sabiá, também às 16 horas. O time da casa ainda tem chances de classificação, pois está na 7ª colocação, com 13 pontos.

FICHA TÉCNICA

CALDENSE X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Ronaldão, Poços de Caldas (MG)

Data: 09 de abril de 2017, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Renato Cardoso da Conceição

Assistentes: Marconi Helbert Vieira e Magno Arantes Lira

CALDENSE: Neguete; Jefferson Feijão, Marcelinho, Hélio e Rafael Estevam; Thiago Carpini, Hygor Diego Clementino e Éwerton Maradona; Wellington Rato e Luiz Eduardo.

Técnico: Thiago Oliveira.

ATLÉTICO-MG: Uilson, Carlos César, Felipe Santana, Jesiel, Leonan, Adilson, Yago, Danilo, Marlone, Carlos Eduardo e Luan.

Técnico: Roger Machado.