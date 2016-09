Em primeiro amistoso, Douglas sofre lesão e é baixa no Sporting de Gijón

Douglas não vive seu melhor momento na carreira de jogador, definitivamente. Nesta quinta-feira, em um amistoso contra o Eibar, o lateral – apresentado no início da semana – fez sua estreia não oficial pelo Sporting de Gijón e teve de sair de campo devido a uma lesão muscular.

Após duas temporadas praticamente nulas com o Barcelona (foram apenas oito atuações), o brasileiro foi emprestado por uma temporada à nova equipe. Entretanto, na partida que terminou em empate por 1 a 1, o jogador sofreu uma sobrecarga na panturrilha e já é baixa no elenco. Apesar da dor, o departamento médico do clube informou que a lesão não é grave e ele deve se recuperar em poucos dias.

Originalmente lateral-direito, o ex-são-paulino jogou na esquerda por opção do novo técnico, Abelardo Fernández. O treinador elogiou o desempenho do atleta. “Douglas pode jogar tanto como lateral-esquerdo quanto direito, à frente da defesa. Vamos avaliar de acordo com cada uma das partidas”, afirmou.

Felizmente para o comandante, Douglas é o único integrante do plantel no departamento médico. O próximo compromisso do Sporting de Gijón acontece no domingo, dia 11 de setembro, contra o Leganés, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

