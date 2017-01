Barcelona tropeça no Villarreal e cai para terceiro na tabela do Espanhol

O Barcelona não vive boa fase. Depois de perder para o Athletic Bilbao no meio da semana, pela Copa do Rei, o time catalão apenas empatou com o Villarreal neste domingo, no Campeonato Espanhol. A igualdade por 1 a 1 foi alcançada apenas no fim do jogo, com golaço de falta de Messi, após muita insistência do ataque.

Com o resultado, o Barcelona perdeu a vice-liderança para o Sevilla, que goleou a Real Sociedad no sábado, e caiu para o terceiro lugar. Os culés estão a cinco pontos do líder Real Madrid e podem ver os arquirrivais abrirem oito pontos de diferença, uma vez que os merengues têm um jogo a menos. O Villarreal também perdeu uma posição e caiu para o quinto lugar, com 30 pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, dia 14 de janeiro. O Barcelona terá a chance de se recuperar diante de sua torcida contra o modesto Las Palmas, enquanto o Villarreal vai visitar o Deportivo La Coruña.

O jogo – Respeitando sua filosofia de jogo, o Barcelona passou a controlar a posse de bola desde o início e acuar o Villarreal no campo de defesa. Logo aos três minutos, Iniesta obrigou Asenjo a trabalhar, depois de disparar um chute forte de pé direito. Na sequência, Neymar arrancou pela esquerda e rolou para Messi, que bateu de primeira, mas foi bloqueado pela zaga. Iniesta pegou a sobra, mas mandou em cima do marcador.

A blitz ofensiva do Barcelona continuou. Aos oito minutos, Messi deu cavadinha para Neymar, que entrava em profundidade pelo lado esquerdo da área. O atacante brasileiro tentou bater por cima do goleiro, mas Asenjo fez a defesa. O Villarreal respondeu na sequência, em contra-ataque rápido. Pato deixou para Jaume Costa, que cruzou para a área. Jonathan dos Santos chegou batendo de primeira, porém errou o alvo.

Os donos da casa voltaram a aproveitar o espaço deixado por Sergi Roberto na esquerda aos 11 minutos. Pato fez jogada individual, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. Digne apareceu de carrinho para afastar o perigo. A resposta dos visitantes veio em chute de André Gomes de fora da área, que assustou Asenjo. O Villarreal chegou novamente em lance individual de Sansone, mas a finalização foi fraca e fácil para Ter Stegen.

Mesmo dominando a posse de bola, o Barcelona encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Villarreal e entrar na área. O jeito era arriscar de média distância e foi exatamente o que Neymar na marca de 24 minutos. A bola passou perto da trave esquerda de Asenjo. O time catalão voltou a assustar no final do primeiro tempo. Aos 43, Neymar cobrou escanteio e Messi, de cabeça, obrigou Asenjo a trabalhar. Em seguida, Digne cruzou rasteiro da esquerda e Suárez completou de primeira para mais uma defesa importante do goleiro.

O Barcelona voltou para o segundo tempo com a mesma postura, controlando a posse de bola e esperando o melhor momento para atacar. O Villarreal, por outro lado, permanecia equilibrado na defesa, a espera de uma oportunidade no contragolpe. Foi o que aconteceu logo aos quatro minutos, quando Pato recebeu no meio de campo, carregou em direção a área e tocou na medida para Sansone chegar batendo cruzado de primeira e abrir o placar.

Em desvantagem no placar, o Barça foi para cima do Villarreal. Aos sete minutos, Neymar teve grande chance, porém chutou fraco e facilitou a defesa de Asenjo. Aos 11, Suárez tabelou com Neymar, mas foi desarmado no momento da finalização. Messi pegou a sobra, mas também acabou desarmado.

A pressão do Barcelona continuou. Aos 28 minutos, Messi ficou com a sobra após escanteio e bateu colocado de direita. A bola explodiu caprichosamente na trave esquerda de Asenjo. Em seguida, Messi acionou Suárez pela direita. O uruguaio cortou para a canhota e chutou para boa defesa do goleiro. Na sequência, Turan cruzou para a área e Neymar tentou de bicicleta, mas mandou por cima.

De tanto insistir, o Barcelona conseguiu chegar ao empate. Aos 44, Messi sofreu falta próximo à meia-lua. Ele mesmo foi para a cobrança e acertou o ângulo direito de Asenjo, que nada pôde fazer para evitar o gol. No final, o resultado não foi o que as duas equipes buscavam, mas acabou sendo justo.

Veja os resultados dos jogos deste domingo da 17ª rodada do Espanhol:

Athletic Bilbao 0 x 0 Alavés

Betis 2 x 0 Leganés

Celta 3 x 1 Málaga

Villarreal 1 x 1 Barcelona