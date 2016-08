Jogadores do Flamengo comemoram classificação suada em Cariacica

Next

O Flamengo lutou muito e conquistou a classificação para a fase internacional da Copa Sul-Americana ao vencer o Figueirense na noite desta quarta-feira. Os rubro-negros avançaram na competição por conta do número de gols marcador fora de casa. O herói da partida foi o atacante Fernandinho, que marcou o terceiro gol dos cariocas, seu primeiro pelo clube.

“Estou muito feliz por ter marcado este gol, que foi muito importante. Estava buscando este gol há muito tempo, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que queremos. Tomara que este seja o primeiro de muitos gols pelo Flamengo”, afirmou o atacante.

O meia Diego destacou a força do elenco, que viu o Figueirense abrir o placar, mas teve a capacidade de buscar o resultado positivo em Cariacica. “Este era um jogo para mostrar a força do nosso grupo. Passamos por muitas adversidades durante a partida, mas soubemos passar por todas e sair de campo com a classificação”, declarou.

Pela Sul-Americana, o Flamengo espera o vencedor do confronto entre Palestino-CHI e Real Garcilaso-PER.

