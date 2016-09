Flamengo muda o foco e visita o Palestino no Chile pela Sul-Americana

O Flamengo vai deixar de lado por algumas horas a luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Isto porque o time visita o Palestino nesta quarta-feira, às 21h45(de Brasília), no Estádio Santa Laura, em Santiago, no Chile, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Rubro-Negro eliminou o Figueirense na etapa anterior graças ao gol qualificado, pois venceu por 3 a 1 em casa depois de ter sido derrotado por 4 a 2 em Santa Catarina.

Já o Palestino despachou na fase anterior o Real Garcilaso, ganhando por 1 a 0 a partida de volta, após empate por 2 a 2 no Peru. O adversário do Flamengo nesta quarta-feira é um clube fundado por imigrantes palestinos e que ocupa a parte intermediária na tabela de classificação do Campeonato Chileno. A equipe conquistou o torneio nacional apenas duas vezes em sua história, sendo a última em 1978.

Diante de um adversário desconhecido, o técnico do Flamengo, Zé Ricardo, prega cautela. “O Palestino é um time que não chegou por acaso nestas oitavas de final e por isso mesmo merece o nosso cuidado. Vai nos dar trabalho e temos que ter um bom desempenho nesta primeira partida para não se repetir o que aconteceu contra o Figueirense, quando fomos para a partida de volta bem pressionados”, disse o técnico Zé Ricardo.

Para este jogo, Zé Ricardo faz mistério na escalação, mas já adiantou que vai preservar o zagueiro Réver, o volante Willian Arão e os meias Diego e Everton. O meia Gabriel, com trauma no pé direito, e o centroavante Leandro Damião, com um edema muscular no músculo adutor da coxa direita, também ficam de fora. Em compensação, o volante Márcio Araújo, que cumpriu suspensão contra o Figueirense, reaparece, assim como o artilheiro peruano Paolo Guerrero, recuperado de uma virose. Para dar ritmo de jogo a Paulo Victor, o treinador vai preservar o goleiro Alex Muralha, que será desfalque no início de outubro por ter sido convocado para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia.

Apesar de preservar alguns atletas, o treinador flamenguista garante que não está deixando a Copa Sul-Americana de lado. “Nós queremos conquistar os dois títulos que estamos disputando nesta temporada e tudo está sendo feito com muito critério. As críticas sempre aparecem, como aconteceu diante do Figueirense e avançamos. O que posso garantir é que estará em campo um time em condições de brigar pela vitória”, avisou Zé Ricardo.

Pelo lado do Palestino, o técnico Nicolás Córdova sabe que é importante um bom resultado no Chile para que o time possa sonhar com a classificação. “É um jogo de 180 minutos, mas os primeiros 90 serão decisivos dentro do que planejamos. Os jogadores sabem que nosso trabalho é sério e que pode dar resultado mesmo contra um grande adversário como é o Flamengo”, disse Córdova.

Em relação à escalação, o treinador vai manter a base que vem disputando a competição. O jogador mais perigoso é o atacante Leonardo Valencia, que briga pela artilharia do Campeonato Chileno.

FICHA TÉCNICA

PALESTINO-CHI X FLAMENGO-BRA

Local: Estádio Santa Laura, em Santiago (Chile)

Data: 21 de setembro de 2016 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Jonhatan Fuentes (Uruguai)

Assistentes: Mauricio Espinosa (Uruguai) e Nicolas Tarán (Uruguai)

PALESTINO: Darío Melo, Franciso Sierralta, Ezequiel Luna, Benjamín Vidal e Roberto Cereceda; Esteban Carvajal, Agustín Farías, Franco Mazurek e Diego Torres; Leandro Benegas e Leonardo Valencia

Técnico: Nicolás Córdova

FLAMENGO: Paulo Victor, Pará, Juan, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Gustavo Cuéllar, Alan Patrick e Fernandinho; Marcelo Cirino e Paolo Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

