Goiás empata com o Criciúma e não se afasta de zona perigosa

Em jogo morno no primeiro tempo, mas muito movimentado na etapa final, Goiàs e Criciúma empataram por 1 a 1 em partida disputada na noite desta terça-feira, no Serra Dourada. O resultado fez o Verdão de Goiânia chegar aos 27 pontos ganhos, na 16ª posição. O Criciúma é o nono colocado com 30 pontos ganhos.

O resultado fez justiça ao futebol apresentado pelas duas equipes. O Goiás ficou mais tempo com a bola, mas o Criciúma entrou com um esquema fechado para tentar os espaços na defesa goiana. Douglas Moreira abriu o marcador para o time de Santa Catarina, enquanto Rossi, em bela jogada, empatou para o Goiás.

Na próxima rodada, o Goiás vai visitar o Brasil, em Pelotas. O Criciúma vai receber o CRB, no Heriberto Hülse.

O jogo – Os dois times começaram a partida em ritmo lento, mas o Goiás mostrava mais presença de ataque. Aos nove minutos, Marcão bateu com perigo para o gol defendido por Luiz. O jogo era equilibrado com ligeira supremacia da equipe goiana que encontrava dificuldades para penetrar na defesa catarinense. Aos 26 minutos, Rossi cruzou e Marcão quase se aproveitou da indecisão do goleiro Luiz, mas chegou atrasado.

Só aos 36 minutos é que a equipe catarinense criou a primeira grande chance. Niltinho cruzou da esquerda e Roberto cabeceou com grande perigo, no último lance importante do primeiro tempo.

O segundo tempo começou com uma cobrança de falta executada por Anderson Salles que explodiu no travessão do Criciúma. Logo depois foi a vez de Patrick receber na área e mandar por cima da trave, desperdiçando grande oportunidade. O Goiás seguia dominando e Carlos Eduardo quase marcou com Carlos Eduardo que investiu pela direita e bateu cruzado, mas a bola tirou tinta do poste direito.

Depois de levar três sustos, o Criciúma decidiu assumir uma postura mais ofensiva. E Jheimy quase conseguiu marcar o primeiro gol aos 17 minutos, mas a zaga aliviou. Logo depois, o goleiro Ivan impediu que a bola cruzada por Roberto chegasse aos pés de Jheimy que estava livre na pequena área.

Aos 21 minutos, após boa troca de passes, Douglas Moreira recebeu na grande área e encobriu o goleiro Ivan, marcando o primeiro gol do Criciúma.

Depois de sofrer o gol, o Goiás partiu para tentar o empate, mas mostrava muita ansiedade o que prejudicava a objetividade da equipe. Além disso, a torcida passou a perseguir alguns jogadores, enervando ainda mais a equipe.

Aos 32 minutos, o goleiro Luiz evitou o empate ao fazer grande defesa em chute cruzado de Léo Sena. Um minuto depois, o Goiás chegou ao empate. Rossi recebeu no lado esquerdo e, por cobertura, colocou nas redes do goleiro do Criciúma.

Depois de alcançar o empate, o Goiás seguiu na pressão em busca do gol de desempate, enquanto o Criciúma recuou para tentar segurar a pressão do time da casa. Na última chance do jogo, Carlos Eduardo e Léo Sena desperdiçaram a oportunidade de marcar o gol da vitória.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 CRICIÚMA

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 30 de agosto de 2016, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (Fifa-SP) e Herman Brumel Vani (SP)

Cartão Amarelo: Léo Lima(GO). Jheimy, Niltinho, Luiz(Cri)

Gols:

GOIÁS: Rossi, aos 33 minutos do segundo tempo

CRICIÚMA: Douglas Moreira, aos 21 minutos do segundo tempo

GOIÁS: Ivan; Ednei(Carlos Eduardo), Anderson Salles, Alex Alves e Jefferson; Adriano, Patrick, Léo Sena e Léo Lima(Daniel Carvalho); Rossi e Marcão(Léo Gamalho)

Técnico: Léo Condé

CRICIÚMA: Luiz; Ricardinho, Raphael Silva, Diego Giaretta e Niltinho(Ianson);; Barreto, Felipe Guedes, Douglas Moreira e Alex Maranhão; Roberto(Caique Valdívia) e Jheimy(Hélio Paraíba)

Técnico: Roberto Cavalo

