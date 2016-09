Vitória e Flamengo farão ação especial contra o suicídio antes de jogo

Vitória e Flamengo abrirão a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em situações opostas. Enquanto o Rubro-Negro carioca briga pela liderança, o baiano luta para deixar a zona de rebaixamento. Apesar de os nervos estarem à flor da pele quando a bola rolar, as duas equipes se unirão em campanha contra o suicídio antes da partida.

Em ação especial promovida pelos dois clubes, os jogadores entrarão em campo com munhequeiras amarelas e carregarão uma faixa com os dizeres “#setembroamarelo – Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio: falar é a melhor solução”. Isso ocorrerá porque o sábado marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e o mês de setembro recebe a denominação de Setembro Amarelo.

Desde 2014, o mês de setembro é marcado por campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio e do tratamento da depressão, com o objetivo de alertar a população acerca das consequências destes problemas no Brasil e no mundo, bem como apresentar as formas de minimizá-los.

A campanha do Setembro Amarelo no Brasil foi iniciada pelo Centro de Valorização da Vida (CVV) em conjunto com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), com ações concentradas em Brasília. No ano passado, a causa ganhou maior exposição e atingiu outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador e Recife.

