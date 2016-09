Flamengo pega Ponte Preta para manter bom momento no Brasileirão

“Cheirinho de hepta”. Essa expressão vem tomando conta da torcida do Flamengo, que aproveita qualquer situação para falar que tudo caminha para a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Para manter esta animação cada vez maior, o Rubro-Negro pega a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 21h45(de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 23ª rodada do torneio nacional. O Rubro-Negro tem quarenta pontos e só está atrás do líder Palmeiras, que tem três pontos a mais. A Macaca, por sua vez, faz campanha surpreendente e aparece na sétima posição com 34 pontos, somente a três pontos do G4, a zona de classificação para a Copa Libertadores.

Zé Ricardo, técnico do Flamengo, conversou com seus jogadores sobre a importância de o time continuar na perseguição ao líder e, na visão do treinador, isso só será possível com um aproveitamento beirando os 100% como mandante. “O Flamengo tem um grande time, sabe que pode brigar por seus objetivos. Mas, para isso, algumas coisas precisam ser mantidas daqui até a reta final do Brasileirão. A primeira delas é a conquista de quase todos os pontos que disputarmos em casa, mesmo com a gente jogando fora do Rio de Janeiro. É muito mais complicado pontuar no campo do adversário e por isso mesmo temos que nos impor contra a Ponte Preta, mesmo em se tratando de um grande adversário”, disse o comandante rubro-negro.

O bom momento da Ponte Preta, inclusive, é motivo de preocupação no Urubu. A ordem é fugir do rótulo de favorito. “Não existe isso de favoritismo. A Ponte Preta vem fazendo uma grande campanha e está brigando por objetivos importantes. Portanto, vai fazer de tudo para conseguir somar pontos contra o Flamengo. Vamos precisar entrar neste jogo com toda a atenção do mundo e o tratando como de fato ele é, ou seja, como uma importante decisão. Trata-se de uma partida difícil e será encarada com a seriedade que ela merece”, declarou o goleiro Alex Muralha.

Apesar de não revelar a escalação e esconder a maior parte dos treinos, Zé Ricardo vai repetir a formação que na semana passada bateu o Figueirense por 3 a 1 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com isso, está descartada a utilização do atacante Paolo Guerrero, que estava servindo a seleção peruana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia.

Pelo lado da Ponte Preta, o técnico Eduardo Baptista quer ver seu time ocupando espaços para não permitir que o Flamengo consiga colocar seu planejamento em prática. “O Flamengo vem para este jogo pensando em nos pressionar desde os primeiros minutos e não podemos cair no jogo deles e ficarmos acuados. Vamos precisar fechar todos os espaços e impedir que os pontos fortes do nosso adversário apareçam. Mas também teremos que jogar quando tivermos a posse de bola, pois uma vitória nesta partida pode representar muito em termos de tabela de classificação”, disse Eduardo Baptista.

A Ponte Preta tem apenas uma dúvida em sua escalação. O meia Thiago Galhardo está reclamando de dores na coxa direita e pode começar no banco. Nesse caso, Abuda começaria entre os titulares, com a marcação reforçada em um esquema com três volantes.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentaram no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), e o Flamengo, de virada, venceu por 2 a 1. Felipe Azevedo (contra) e Jorge anotaram os gols do Rubro-Negro, depois de Wellington Paulista abrir o marcador para a Macaca. A partida marcou a estreia de Zé Ricardo à frente do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO-RJ X PONTE PRETA-SP

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data: 7 de setembro de 2016 (Quarta-feira)

Horário: 21h45(de Brasília)

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego, Gabriel e Everton; Leandro Damião

Técnico: Zé Ricardo

PONTE PRETA: Aranha, Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Wendel e Abuda (Thiago Galhardo); Rhayner, Roger e Clayson

Técnico: Eduardo Baptista

