De olho na ponta da tabela, Flamengo visita o Vitória no Barradão

Na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos conquistados, três a menos que o líder Palmeiras, o Flamengo visita o Vitória neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em choque válido pela 24ª rodada da competição. O Rubro-Negro, que vem de triunfo de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, terá pela frente um rival que vive situação oposta na competição. O time baiano foi superado por 2 a 1 pelo Atlético-MG e padece na zona de rebaixamento, com apenas 26 pontos conquistados.

Zé Ricardo, técnico do Flamengo, mostrou a seus jogadores que a posição do Vitória na tabela de classificação deve ser encarada como uma dificuldade a mais que sua equipe vai enfrentar em Salvador.

“O Vitória não tem uma equipe ruim e pode muito bem subir na tabela de classificação. Portanto, vamos encontrar muitas dificuldades e não devemos nos levar pela pontuação dos times, pois isso significa muito pouco neste momento. O importante é que a gente entre em campo com a concentração em alta e dispostos a fazer o nosso melhor jogo na temporada. Com esse tipo de pensamento que estamos conseguindo subir na tabela e lutar pelos nossos objetivos”, disse Zé Ricardo.

Uma dificuldade a mais para o Flamengo é tentar esquecer o confronto de líderes com o Palmeiras, que está previsto para a quarta-feira da próxima semana na capital paulista. Os jogadores, porém, garantem que o foco está todo no confronto com o Vitória.

“Nós estamos determinados a ganhar os jogos que temos pela frente e, por isso mesmo, não estamos pensando na partida contra o Palmeiras. A nossa prioridade tem que ser o jogo contra o Vitória, porque de nada vai adiantar ganhar do Palmeiras se perdermos para o Vitória no sábado. O Campeonato Brasileiro não permite que a gente tenha o foco lá na frente, é preciso pensar rodada por rodada”, disse o zagueiro Réver.

Para este compromisso o Flamengo terá apenas uma alteração em relação à formação que bateu a Ponte Preta. O atacante Paolo Guerrero, que estava servindo à seleção peruana em confrontos pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia, reaparece na vaga de Leandro Damião.

Pelo lado do Vitória, o atacante Zé Love, que teve a sua documentação regularizada após ser contratado junto ao Al Shaab, dos Emirados Árabes Unidos, pode estrear e disputa posição com outros dois atacantes que cumpriram suspensão contra o Atlético-MG: Vander e Kieza. Porém Love deve começar como opção no banco de reservas. Já o volante Willian Farias assume a vaga de Marcelo, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O técnico Vagner Mancini quer sua equipe fazendo um jogo perfeito para vencer.

“O Flamengo tem um dos melhores times deste Campeonato Brasileiro e não está disputando o título por obra do acaso. Muito pelo contrário, tem muita qualidade e com merecimento está na posição em que se encontra. O Vitória, portanto, precisa fazer um jogo taticamente perfeito e muito bom tecnicamente para conseguir se impor como mandante e conquistar o resultado positivo. A tarefa não é das mais fáceis, porém, tenho confiança no trabalho que vem sendo realizado pelos jogadores e na grande vontade que eles de mostraram de ganhar para tirar o Vitória da triste posição em que se encontra na tabela”, avaliou Mancini.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e o Flamengo conseguiu o triunfo por 1 a 0, graças a um gol do jovem atacante Felipe Vizeu.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA-BA X FLAMENGO-RJ

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 10 de setembro de 2016, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP)

VITÓRIA: Fernando Miguel, Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Amaral, Willian Farias e Cárdenas; Vander, Marinho e Kieza

Técnico: Vagner Mancini

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego, Gabriel e Everton; Paolo Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

