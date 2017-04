Pinheiros vence Vasco e fica a uma vitória de avançar no NBB

O Pinheiros desempatou a série de melhor de cinco jogos das oitavas de final do Novo Basquete Brasil com o Vasco. No terceiro encontro realizado com os cariocas, realizado neste domingo, em São Paulo, os paulistas venceram por 81 a 78.

Suado, o triunfo deste final de semana deu ao Pinheiros vantagem no confronto pelas quartas de final, aberto em 2 a 1. Com isso, a equipe vencedora desta noite precisa de apenas uma vitória, na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro, pelo quarto duelo da série.

“Foi um jogão. Sabíamos que seria difícil, mas playoff é cabeça. Ganhamos lá (no RJ), depois perdemos aqui. Não pode se estressar, precisa ter cabeça no lugar. Estamos muito animados, fizemos nossa parte. Precisamos trabalhar e concentrar para o jogo lá, porque será muito difícil”, declarou o ala-armador Neto, do Pinheiros.

O equilíbrio ditou o ritmo da partida, mas foram os donos da casa que se saíram melhores até o terceiro quarto. Na última parcial, porém, os vascaínos resolveram crescer no jogo, encostaram no placar, mas não foi o suficiente para pelo menos levar o confronto ao tempo extra.

Sempre decisivo para o Pinheiros, Desmond Holloway brilhou nesta noite. O norte-americano foi o maior pontuador da partida, anotando 31.

Também neste domingo, o Paulistano recebeu o Basquete Cearense e foi dominante, garantindo vitória por 83 a 75. Com o resultado, esta série ficou empatada em 1 a 1.