Cruzeiro recebe intimação da Fifa por dívida de Ramon Ábila

A Fifa deu um mês para o Cruzeiro resolver as questões referentes ao atacante Ramon Ábila e pagar o valor devido ao Huracán. Em um documento divulgado pela imprensa argentina, uma intimação dava prazo de 30 dias para a Raposa quitar os débitos pela compra do avante.

O Cruzeiro deve ao Huracán US$1,5 milhão (R$4,8 milhões), referente a 50% dos direitos econômicos do atacante. O valor era maior, mas a Raposa já pagou US$2,7, em agosto de 2016.

Além da intimação do valor a ser quitado em 30 dias, a Fifa estipulou juros de 10% ao ano. Essa taxa será calculada a partir do dia 6 de dezembro de 2016, data que deveria ter sido finalizada a dívida.

O Cruzeiro, porém, pretende recorrer a decisão. A diretoria jurídica do clube vai entrar com pedido na Corte Arbitral do Esporte, nos próximos 21 dias e a decisão ainda demora cerca de oito a 12 meses.