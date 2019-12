Santos e São Paulo acertam troca de Vitor Bueno e Raniel

Santos e São Paulo acertaram a troca entre Vitor Bueno e Raniel nesta quarta-feira. O meia-atacante irá em definitivo ao Tricolor Paulista, por quatro temporadas, e o centroavante de 23 anos vestirá a camisa do Peixe também por quatro anos. Cada clube ficará com 50% dos direitos econômicos de cada jogador.

O Peixe oficializou a contratação de Raniel através de suas redes sociais na noite desta quarta-feira. Adquirido pelo São Paulo por R$ 13 milhões a pedido do técnico Cuca, o atacante foi pouco utilizado depois da saída do comandante tricolor e do retorno de Pablo.

Já Vitor Bueno pertencia ao Santos, mas estava emprestado ao São Paulo até 2020. O meia quebrou seu contrato com o Dínamo de Kiev em abril para estender seu vínculo com o Peixe e ser repassado ao Tricolor. Caso o São Paulo não quisesse envolver qualquer jogador na negociação com o rival para tê-lo em definitivo, seria preciso desembolsar nada mais, nada menos que 12 milhões de euros (R$ 55 milhões).

O São Paulo manteve a dívida de R$ 13 milhões que contraiu para ter Raniel, mas em troca terá Vitor Bueno por quatro temporadas e 50% de seus direitos econômicos. Ou seja, na prática, foi o camisa 12 que acabou custando esse valor, ao invés dos R$ 55 milhões acordados na cláusula. Desta maneira, Raí e companhia conseguiram economizar a milionária quantia de R$ 42 milhões para ter em definitivo aquele que foi o principal jogador da equipe de Fernando Diniz nesta reta final de temporada.

Vale lembrar que inicialmente o São Paulo pagaria os R$ 13 milhões referentes à compra de Raniel a partir de 2020, porém, no novo acordo, o clube poderá começar a quitar a dívida a partir de 2021, ganhando mais tempo para se reestruturar financeiramente e arcar com uma quantia milionária.