Santos e Botafogo se enfrentam pelo sonho da Libertadores

Santos e Botafogo se enfrentarão nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo sonho de disputar a Libertadores da América em 2019. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe, 10º colocado, tem 46 pontos, um atrás do Botafogo, o 9º na tabela. O Atlético-MG, primeiro do G6, tem 53. Faltam três jogos para o fim da competição.

Para ainda ter chance de voltar a disputar a Libertadores, o Alvinegro precisa, novamente, superar desfalques. Lucas Veríssimo, lesionado, é ausência certa, assim como Bruno Henrique (suspenso) e Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González (convocados na Costa Rica, Uruguai e Paraguai, respectivamente). Yuri Alberto, Felippe Cardoso e Guilherme Nunes são dúvidas.

A tendência é de Rodrygo mais uma vez improvisado na armação. Com Luiz Felipe recuperado de lesão muscular, Alison volta para o meio-campo e o técnico Cuca não precisa mais utilizar um volante na zaga.

O Botafogo, em compensação, só tem uma dúvida: o substituto do capitão Joel Carli, suspenso. Yago e Marcelo Benevenuto são as opções. No ataque, Brenner deve ser mantido.

O clube carioca tem a missão de manter o bom momento defensivo mesmo sem o argentino. Apenas um gol foi sofrido nos últimos quatro jogos do Brasileirão.

No primeiro turno, Santos e Botafogo empataram por 0 a 0, no Engenhão, pela 17ª rodada.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 21 de novembro de 2018 (quarta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Eder Alexandre (SC)

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Arthur Gomes, Copete e Gabigol

Técnico: Cuca

BOTAFOGO: Gatito Fernandez, Marcinho, Yago (Marcelo Benevenuto), Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandez, Léo Valência e Luiz Fernando; Erik e Brenner

Técnico: Zé Ricardo