Rodada confirma domínio de Fla e Verdão e desespero de 2 gigantes: veja classificação

A primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro mostrou que Flamengo e Palmeiras estão cada vez mais monopolizando a briga pelo título da competição. A diferença do líder Rubro-Negro para o vice Verdão segue em três pontos (45 a 42), mas o terceiro colocado já aparece bem mais longe.

O Santos soma 37 pontos e está oito atrás do Flamengo. O Peixe vem de uma sequência de apenas um ponto conquistado nos últimos nove disputados e, nesta rodada, levou um verdadeiro passeio em casa na derrota para o Grêmio.

Da quarta à sexta colocação, zona de classificação para a Libertadores, nenhuma mudança. Internacional (36 pontos), Corinthians (35) e São Paulo (35) venceram na rodada e continuam sonhando pelo menos no G4, com a vaga direta para a competição sul-americana.

Na parte de baixo da tabela, destaque para o CSA. Com a vitória diante do Ceará em casa, a equipe alagoana soma 19 pontos e está agora fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. Azar para os tradicionais Fluminense e Cruzeiro, derrotados, respectivamente, por Goiás e Flamengo e firmes na área da degola. Ambos têm 18 pontos, mas o Tricolor das Laranjeiras está em 17º lugar, um posto de vantagem sobre a Raposa.