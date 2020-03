Pelé explica uso de andador e lembra time de botão do Corinthians

Aos 79 anos de idade, Pelé voltou a ser notícia no último mês, depois que seu filho Edinho declarou que ele estava com depressão. Em entrevista à CNN Brasil, nesta terça-feira, o Rei do Futebol voltou a acalmar seus fãs sobre seu quadro de saúde ao explicar o uso de andador e revelou também uma simpatia pelo Corinthians.

Com bom humor, Pelé até brincou: “Eu cheguei aqui com andador. Mas só não dá para dar bicicleta”, falou.

“Eu preferia estar fazendo essa entrevista sem chegar aqui com andador, depois de bater uma bola. Mas eu estou me recuperando. A cirurgia dos tendões inflamou e eu tive que começar a tomar anti-inflamatório. Doeu um pouco e prejudicou o movimento. Mas estou consciente e não estou fazendo muita besteira”

Após falar do seu estado de saúde, Pelé deu uma declaração curiosa. Ídolo do futebol brasileiro, mas principalmente do Santos, clube em que construiu sua carreira, o Rei revelou uma simpatia pelo Corinthians. Era com o Timão que ele jogava futebol de botão quando criança.

“Eu era BAC (Bauru Atlético Clube), porque meu pai jogava lá, mas eu tinha uma simpatia, e meus amigos todos eram corintianos. Meu irmão, o Zoca, era palmeirense. Às vezes a gente ia jogar partida de botão e eu perdia para o Zoca. E eu era o Corinthians. Meu time de botão era o Corinthians. Na época o meu time de simpatia era o BAC, mas o time de botão era Corinthians”, falou Pelé.

Ao fim da entrevista, o Rei ainda opinou se mudaria alguma coisa se ele jogasse no futebol atual.

“Acho que não mudaria. Sempre fui muito preocupado com meu preparo físico. Acho que (atualmente) está mais difícil. Bem mais dificl do que antigamente. No meu tempo, com todo respeito aos meus colegas, acho que a gente tinha mais liberdade de parar a bola. Agora já nem tem tanto”, finalizou.