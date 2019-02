Palmeiras cancela coletiva de Dudu e fecha o treino da tarde após incêndio no Flamengo

O Palmeiras decidiu cancelar a coletiva de imprensa de Dudu, marcada para a tarde desta sexta-feira. De luto devido ao incêndio no CT do Flamengo, o clube paulista irá trabalhar de portas fechadas. O treino, que seria depois da coletiva, acontecerá normalmente, mas sem a presença da imprensa.

O mundo do futebol está de luto após a tragédia ocorrida no Flamengo. Diversos clubes mudaram suas rotinas e cancelaram eventos. O Palmeiras, assim como muitos times pelo mundo, mostrou sua solidariedade às vítimas do incêndio.

O próximo jogo do Palmeiras será na segunda-feira, contra o Bragantino, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Após perder para o Corinthians, o Palmeiras busca se recuperar no Estadual.