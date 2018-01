Novo reforço do Timão, Sheik aparece no CT Joaquim Grava

Confira este e outros vídeos em

Emerson Sheik está de volta ao Timão e, inclusive, marcou presença no CT Joaquim Grava nesta terça-feira para conhecer os novos e reencontrar os velhos companheiros alvinegros. Após uma temporada discreta vestindo a camisa da Ponte Preta, que acabou rebaixada, o autor dos gols que deram o título da Libertadores ao Corinthians, em 2012, tem a chance de escrever mais um capítulo glorioso na história do clube.

Por meio das redes sociais, o Corinthians divulgou um vídeo em que Emerson Sheik aparece cumprimentando alguns nomes do elenco, entre eles Juninho Capixaba e Fagner. O técnico Fábio Carille e o gerente de futebol Alessandro também recepcionaram o atacante, que deve ser apresentado em breve.

O Sheik voltou! A #CorinthiansTV registrou tudo da chegada do herói da Libertadores 2012 ao CT de forma exclusiva! 📺 👉🏽 https://t.co/5K1K9xlS12#VaiCorinthians #BemVindoEmersonSheik pic.twitter.com/ONLe2z8hVJ — Corinthians (@Corinthians) January 16, 2018

Sheik retorna ao Timão após quase três anos. Essa será a terceira passagem do jogador pelo clube e, por enquanto, tem um curto prazo de validade. O contrato firmado entre as partes é válido somente até o final de junho, já que ainda há a dúvida se Sheik, aos 39 anos, conseguirá atuar no nível dos demais jogadores que defendem o atual campeão brasileiro.

Com 157 jogos e 26 gols marcados com a camisa do Corinthians, Emerson Sheik fica atrás somente de Cássio, Fagner, Romero e Danilo como os atletas do atual elenco que possuem mais partidas pelo clube.