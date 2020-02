Em Itu, Santos não consegue reverter posse de bola em chances de gol

O Santos segue instável na temporada 2020 sob comando do português Jesualdo Ferreira. Na derrota deste sábado diante do Ituano, no estádio Novelli Júnior, a equipe da Baixada até conseguiu ficar com o domínio territorial da partida, mas não incomodou tanto o adversário quanto deveria e sua torcida esperava.

Na comparação da posse de bola, segundo números da Footstats, o Santos teve ampla vantagem em comparação ao Ituano: 67,2% contra 32,8%. Nas finalizações, o Peixe também apresentou vantagem (12 a 7), mas um detalhe chamou a atenção: nos arremates em direção ao gol adversário houve empate por 5 a 5.

O Santos sofreu a segunda derrota em sete rodadas do Campeonato Paulista, mas segue líder do Grupo A da competição, com 11 pontos.

Veja os números da partida: