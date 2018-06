Dos dez brasileiros mais valiosos do mundo, nove vão para a Copa

Nesta segunda-feira, o CIES Football Observatory, um centro de pesquisa especializado em futebol e localizado na Suíça, divulgou um estudo com os 100 jogadores mais valiosos do mundo que atuam nas cinco principais ligas mundiais. Harry Kane, atacante do Tottenham, é o melhor colocado (201,2 milhões de euros), enquanto Neymar (195,7 milhões, do PSG) vem em segundo e seu colega de equipe, Kylian Mbappé, fecha o top 3 (186,5 milhões de euros).

Apenas mais nove brasileiros além de Neymar compõem o ranking, sendo que apenas um deles, Fabinho Tavares, não foi convocado por Tite para a Copa do Mundo. Confira cada um deles e seus respectivos valores segundo a pesquisa:

2º colocado – Neymar: no PSG, o atacante tem valor estimado em 195,7 milhões de euros

12º colocado – Philippe Coutinho: no Barcelona, ele é o primeiro depois de Neymar nesta lista, com valor estipulado em 154,6 milhões

15º colocado – Roberto Firmino: atacante do Liverpool, ele não é titular de Tite e vale 142,6 milhões de euros

16º colocado – Gabriel Jesus: no Manchester City e incontestável na Seleção, o atacante tem valor de 140,3 milhões

21º colocado – Ederson: goleiro mais bem avaliado do ranking, o brasileiro tem valor estipulado em 104,6 milhões de euros

53º colocado – Fabinho Tavares: o recém-contratado Fabinho Tavares é lateral no Liverpool e é o único da lista que não foi chamado por Tite. Tem valor de 75,8 milhões de euros

57º colocado – Alisson: incontestável na Roma e na Seleção, o goleiro vale 75 milhões de euros

67º colocado – Casemiro: de Real Madrid à Seleção Brasileira, o volante tem valor de 69,5 milhões

72º colocado – Paulinho: atualmente no Barcelona e conquistando bons números, Paulinho vale 68,2 milhões de euros

88º colocado – Marquinhos: completando a lista de brasileiros, o zagueiro Marquinhos, do PSG, tem valor estipulado em 60,4 milhões de euros

A quantidade de jogadores brasileiros entre os mais valiosos, no entanto, está abaixo das demonstradas em outros anos, com destaque para a ausência de Marcelo, lateral do Real Madrid e da Seleção. Já na lista geral, chamam a atenção o maior número de franceses (16) e a variedade de nacionalidades entre os mais valiosos: nos dez primeiros colocados, tem-se dois ingleses (Kane e Dele Alli), dois franceses (Mbappé e Griezmann), dois belgas (de Bruyne e Lukaku), dois argentinos (Messi e Dybala), um brasileiro (Neymar) e um egípcio (Salah).

Confira abaixo os 20 primeiro colocados do ranking geral, segundo o CIES Football Observatory:

1 – Harry Kane (Tottenham) – 201,2 milhões de euros

2- Neymar Júnior (Paris Saint-Germain) – 195,7 milhões de euros

3 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 186,5 milhões de euros

4 – Lionel Messi (Barcelona) – 184,2 milhões de euros

5 – Mohamed Salah (Liverpool) – 171,3 milhões de euros

6 – Dele Alli (Tottenham) – 171 milhões de euros

7 – Kevin de Bruyne (Manchester City) – 167,2 milhões de euros

8 – Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) – 164,5 milhões de euros

9 – Paulo Dybala (Juventus) – 164,2 milhões de euros

10 – Romelu Lukaku (Manchester United) – 163,4 milhões de euros

11 – Raheem Sterling (Manchester City) – 155,1 milhões

12 – Philippe Coutinho (Barcelona) – 154,6 milhões de euros

13 – Leroy Sané (Manchester City) – 152,2 milhões de euros

14 – Paul Pogba (Manchester United) – 144,9 milhões de euros

15 – Roberto Firmino (Liverpool) – 142,6 milhões de euros

16 – Gabriel Jesus (Manchester City) – 140,3 milhões de euros

17 – Eden Hazard (Chelsea) – 124,7 milhões de euros

18 – Luis Suárez (Barcelona) – 120,4 milhões de euros

19 – Samuel Umtiti (Barcelona) – 111,5 milhões de euros

20 – Christian Eriksen (Tottenham) – 106,2 milhões de euros

Cristiano Ronaldo, o jogador mais velho entre os 100 mais valiosos, está em 24º lugar, perdendo para nomes como Sané, Pogba, Hazard, Suárez, Higuaín e Ederson, o goleiro mais bem colocado do ranking, em 21º. Harry Kane, com 25 anos e primeiro colocado, fez 80 gols em duas temporadas pelo Tottenham e disputará a Copa do Mundo pela Inglaterra.