Diego Tardelli está de volta ao Atlético-MG

Diego Tardelli é jogador do Atlético-MG. Através de sua conta pessoal no Twitter, o presidente Sergio Sette Camara confirmou o retorno do atacante ao Galo. Ainda não há detalhes relacionados a tempo de contrato ou salários do atleta.

A contratação foi efetuada após uma polêmica. Em janeiro, o presidente do clube apareceu em vídeo dentro de um avião dizendo que o clube “não era asilo”, fazendo menção à idade do jogador (34 anos), aparentando falta de interesse do time mineiro na contratação do jogador.

Na época, o presidente afirmou que o vídeo estava editado e fora de contexto. Após o anúncio da contratação de Tardelli, o dirigente mencionou o ocorrido em tom de brincadeira, também por meio de seu Twitter: “Falar de contratação dentro de um avião não dá. O que importa é que ele tá tá tá aqui…”

Reativando minha presença por aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna! Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo!!! pic.twitter.com/DWqbctymPh — Sergio Sette Camara (@camara_sette) February 12, 2020



Esta será a terceira passagem de Tardelli pelo Atlético-MG. O atacante já defendeu o clube entre 2009 e 2010, e posteriormente entre 2013 e 2014, quando foi campeão da Libertadores, principal título da história do Galo. Tardelli chega para tentar resolver o problema no ataque do Atlético, que conta com Ricardo Oliveira e Di Santo na posição.