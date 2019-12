4 /4 /4

Rodriguinho não deve permanecer no Cruzeiro para a próxima temporada. O alto salário do meia não é compatível com o orçamento do clube na Série B. O destino do jogador ainda é incerto e a Raposa ainda tem pendências financeiras com o Pyramids, do Egito, derivadas da compra de Rodriguinho (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)