Pela terceira vez, Carpegiani é confirmado como novo técnico do Vitória

O Vitória, que estava sem técnico desde a demissão de Vágner Mancini no final de julho, enfim anunciou seu mais novo comandante. Trata-se de Paulo César Carpegiani, que dará início à sua terceira passagem pelo Rubro-Negro baiano, chega com a missão de acabar com a fase ruim vivida pela equipe, que beira a zona do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico estava sem clube desde o fim de março, quando deixou o comando do Flamengo após ser derrotado pelo Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca.

Em sua primeira passagem pelo Leão, assumiu a equipe em abril de 2009. Começou muito bem sua campanha, se tornando campeão do Campeonato Baiano e levando o Rubro-Negro à parte de cima da tabela do Brasileirão no primeiro turno. Eliminado da Copa do Brasil, o time sofreu uma queda de rendimento e, despencando na tabela do nacional, viu o treinador ser demitido em agosto.

Já em 2012, a campanha de Carpegiani foi boa à frente do time baiano. Na Série B do Brasileiro, esteve na liderança da competição ao longo de 10 rodadas, mas acabou sendo alvo de muitas críticas e polêmicas, tanto pelo método utilizado para dirigir a equipe, quanto por especulações que apontavam para um desentendimento com parte do elenco. Pediu demissão no fim de outubro, na terceira posição da tabela.

A uma rodada do fim do primeiro turno do Brasileirão 2018, o Vitória ocupa a 16ª colocação na classificação. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 19 pontos ganhos, apenas um a mais que o Santos, que abre o Z4.