Werley lamenta derrota e prega trabalho no Vasco

O Vasco mais uma vez decepcionou e foi derrotado pelo Botafogo, neste domingo, no Nilton Santos. Com o resultado, os cruzmaltinos seguem na lanterna do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Werley lamentou o resultado, principalmente porque a equipe vinha tendo boa atuação até sofrer o revés.

“Depois do gol tivemos que buscar o resultado e saímos para o jogo. Existe a dificuldade natural porque o Botafogo se fechou e passou a não dar espaço”, disse.

Para Werley, somente o foco no trabalho pode tirar os vascaínos desta situação.

“A gente está em uma situação desconfortável e somente o trabalho vai fazer o Vasco sair disso”, declarou.

O Vasco terá a chance de conquistar sua primeira vitória na Série A nesta sexta-feira, contra o Internacional, em São Januário.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com