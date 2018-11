Vasco planeja pontos fora para não correr riscos no Brasileirão

O Vasco ainda não conseguiu ganhar como visitante no Campeonato Brasileiro e terá mais uma oportunidade no próximo domingo, quando visita o Grêmio a partir das 17h00 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em choque válido pela 33ª rodada. Internamente a comissão técnica e os jogadores fazem as contas de que o elenco precisa de mais sete pontos para afastar qualquer risco de rebaixamento. O time está com 38 pontos e tem quatro de vantagem para o Vitória, que abre a zona da degola.

Com o péssimo desempenho como visitante o Vasco busca os sete pontos que precisa em casa. Porém, as partidas em São Januário se desenham muito complicadas. O time vai duelar com o Atlético-PR, que luta por uma vaga na Copa Libertadores e é semifinalista na Copa Sul-Americana, além de São Paulo, que integra o G-4, e Palmeiras, que lidera a competição. Por isso, como existe um risco de tropeço como anfitrião, a ordem é tentar pontuar como visitante. Além do Grêmio, o Cruz-Maltino vai duelar fora de casa contra o Corinthians em São Paulo e diante do Ceará no Nordeste.

“Sabemos que a nossa maior força é mesmo em casa, mas precisamos buscar pontos fora do Rio de Janeiro e temos condições para isso. Entendemos que o Grêmio carrega o favoritismo no domingo por estar melhor colocado na tabela de classificação e por estar vindo da Copa Libertadores. Porém, o Vasco é um clube gigante e sempre entra em campo com o pensamento de ganhar seus jogos”, disse o volante Willian Maranhão.

Para este compromisso o Vasco não poderá contar com o zagueiro Leandro Castán, que cumpre suspensão por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense. O colombiano Oswaldo Henríquez assume o posto. Após estarem trabalhando há uma semana com o plantel, o lateral-direito Lenon e os atacantes Caio Monteiro e Vinícius Araújo podem ser relacionados, dependendo do técnico Alberto Valentim.

Assim, se nada de anormal acontecer, o Vasco deverá formar com: Martín Silva, Luiz Gustavo, Werley, Oswaldo Henríquez e Ramon; Andrey, Willian Maranhão, Yago Pikachu e Fabrício; Marrony e Maxi López. O elenco treina nesta sexta-feira na parte da tarde.