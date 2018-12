Vasco estuda melhor destino para Andrey

Dificilmente o volante Andrey, de 20 anos, vai emplacar a próxima temporada defendendo as cores do Vasco. O jogador tem propostas do exterior e, nos próximos dias, seu destino deverá ser decidido em conjunto com o clube e seus representantes. Vivendo um momento delicado financeiramente e encontrando dificuldades para manter seus compromissos em dia, inclusive o pagamento da folha salarial, o clube da Colina sabe que precisa faturar no mercado.

A multa rescisória de Andrey para fora do Brasil é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões). O valor cai um pouco para clubes do Brasil, 18 milhões de euros, porém, as negociações com clubes de fora do país estão se desenhando com o valor abaixo do fixado. O Cruz-Maltino tem 85% dos direitos federativos do atleta.

Um clube da França e outro da Itália estão disputando o jogador, que ainda tem a sondagem de duas equipes portuguesas. Dois dirigentes de clubes brasileiros pediram ao presidente do Vasco, Alexandre Campello, informações sobre a situação do atleta e foram informados que, para o mercado nacional, só será aceito o pagamento integral da multa rescisória, o que afasta um pouco qualquer possibilidade de ele permanecer no país.

Andrey participou de 38 jogos do Vasco nesta temporada, sendo titular em 32 ocasiões. Tem um bom chute de fora da área e marcou seis gols em 2018. Caso seja negociado, forçará o clube a ir ao mercado em busca de uma solução para o setor.

O elenco do Vasco entrou de férias na segunda-feira e a reapresentação está prevista para 3 de janeiro. Nos próximos dias a diretoria deverá informar mais detalhes sobre o período de pré-temporada.