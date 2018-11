Vasco controla ansiedade para se afastar de vez da degola

A vitória de 2 a 0 sobre o São Paulo afastou o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos conquistados, o Cruz-Maltino abriu quatro de vantagem para o Sport, que abre a área da degola. Os jogadores vascaínos entendem que é preciso livrar de vez qualquer risco, mesmo que matemático, de queda para a Segunda Divisão e por isso estão voltados para o difícil compromisso deste domingo, às 17h (de Brasília), diante do Palmeiras, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela penúltima rodada do Brasileirão. Se vencer o Verdão vai conquistar o título por antecipação.

Contra o líder do Campeonato Brasileiro a missão, segundo os vascaínos, é controlar a ansiedade e afastar de vez o risco de queda atuando diante da torcida. Isso por que, na última rodada, os cariocas visitam o Ceará, também ameaçado, no Nordeste.

“Ainda precisamos somar pontos e temos que deixar a ansiedade de lado e trabalhar com a cabeça para encontrar a melhor forma de derrotar o líder do Campeonato Brasileiro. É um jogo importante para a competição, mas nós também precisamos muito fazer a nossa parte e evitar que cheguemos na última rodada precisando pontuar fora de casa. O importante agora é tentarmos vencer o jogo”, disse o zagueiro Luiz Gustavo, que vem atuando de forma improvisado na lateral direita.

O discurso é repetido por quase todo o elenco.

“Nós conseguimos um grande resultado contra o São Paulo, que nos afastou um pouco da confusão. Mas sabemos que ainda existe muito a fazer. Precisamos somar pontos nos dois jogos finais para não dependermos dos demais. O Vasco é muito grande para estar nesta situação e por isso mesmo sempre vai buscar os melhores resultados. O nosso pensamento é o de fazer um grande jogo e tentar ganhar do Palmeiras, mesmo sendo o líder da competição”, disse o meia Yago Pikachu.

O elenco do Vasco se reapresentou nesta sexta-feira para um trabalho regenerativo. O time para o jogo contra o Palmeiras será definido na atividade prevista para este sábado, porém, sem problemas de suspensão, o técnico Alberto Valentim vai repetir a escalação que bateu o São Paulo. Assim, o Vasco formaria com: Fernando Miguel, Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castán e Henrique; Leandro Desábato, Andrey, Yago Pikachu e Thiago Galhardo; Kelvin e Maxi López. Após o treino deste sábado começa o período de concentração.