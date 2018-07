Maxi López chega ao Vasco: “Decisão mais difícil da minha vida”

Maxi López foi apresentado pelo Vasco da Gama nesta terça-feira como novo reforço do clube. O experiente atacante de 34 anos recebeu a camisa 11 das mãos do presidente Alexandre Campello e assegurou que a decisão de deixar o futebol italiano para voltar a jogar no Brasil foi a mais difícil da sua vida como jogador de futebol.

O ex-atleta da Udinese chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira e assistiu à vitória vascaína sobre o Bahia por 2 a 0, pela Copa do Brasil. Após realizar exames médicos nesta terça-feira, ele assinou contrato até o fim de 2019 e agora trabalhará para estrar com o Cruzmaltino o quanto antes.

“Falando com o presidente, esta foi a decisão mais difícil da minha vida futebolística, pessoal, quando me falaram do Vasco, eu falei 100% sim. É uma coisa importante, deixei minha família toda na Itália. Aceitei pelo projeto, por ser o centro de uma equipe, com muitos jovens e me empolguei. É um projeto que eu queria seguir, voltar ao Brasil. Durante o jogo que acompanhei, vi a equipe muito aguerrida, com muita raça”, disse Maxi López.

Revelado pelo River Plate, Maxi López foi contratado pelo Barcelona em 2005. O atacante, no entanto, não deslanchou no clube culé e passou pelo futebol russo antes de jogar no Grêmio, único clube brasileiro que defendeu. Posteriormente, deu continuidade à sua carreira no futebol italiano, defendendo agremiações como Milan, Sampdoria, Catania, Chievo Verona, Torino e, mais recentemente, Udinese.

“É com grande satisfação que estamos aqui hoje para apresentar o Maxi López, um atacante mundialmente conhecido, que vem reforçar o nosso elenco. Espero que ele possa nos ajudar com toda sua experiência, seu futebol, seja um exemplo para os garotos. Gostaria aqui de passar a camisa pra ele, dar as boas-vindas e presenteá-lo com uma carteira personalizada do nosso programa de sócios e aproveito para convocar o torcedor a se associar. Se tivermos um aumento expressivo deste número de sócios, é um compromisso nosso no final do ano trazer outro grande jogador. Agradecer ao trabalho do Alexandre Faria, que participou intensamente dessa negociação”, ressaltou o presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campello.