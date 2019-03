Edmundo inventa moda e viraliza nas redes sociais: “Vasco”

Há algumas semanas, Edmundo vem chamando a atenção com uma brincadeira nas redes sociais. O Isso porque o ex-atacante, e atual comentarista esportivo, começou a comentar a palavra “Vasco” em diversas e aleatórias publicações de famosos, como, por exemplo, o astro do Barcelona Lionel Messi.

Vários perfis públicos passaram a questionar o “viral do Animal”, desavisados da origem da brincadeira. Outros aproveitaram a oportunidade para entrar na onda, como é o caso, por exemplo, do presidente vascaíno Alexandre Campello, do comediante Whindersson Nunes e até do perfil oficial da Copa do Brasil.

Acontece que a brincadeira viralizou e, é claro, a torcida cruzmaltina não deixou passar. É moda comentar o nome do clube carioca, que agora virou prato cheio para os criadores de memes e marca presença nos comentários de, praticamente, toda e qualquer publicação do meio esportivo nas redes sociais.