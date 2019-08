Castán exalta retorno dos jogos a São Januário

O Vasco conquistou importante resultado ao bater o São Paulo. Com a vitória, os cruzmaltinos se distanciaram da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o reencontro da equipe com o torcedor após a reforma do sistema de iluminação de São Januário.

O zagueiro Leandro Castán elogiou a atuação vascaína e o fator casa no Campeonato Brasileiro. “Fizemos um grande jogo. Sabíamos que seria muito difícil. O São Paulo tem muita qualidade, conseguimos mostrar que jogar aqui em São Januário não é fácil e saímos com essa vitória importante. Jogar em São Januário faz toda a diferença. É a nossa casa, o lugar onde nos sentimos bem. O Caldeirão sempre fez e vai fazer a diferença”, disse.

Castán será desfalque na próxima rodada, quando o Vasco vai até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, neste domingo. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo após o apito final, por conta de uma discussão com o técnico Cuca. O defensor afirmou que sempre irá se envolver em confusão se for para defender seus companheiros.

“Estou sempre nas confusões. Se for para ajudar meus companheiros, para defender o Vasco, eu vou estar. Na equipe que eu jogo, eu vou lutar. Estou dentro de campo para ganhar, para vencer. Nosso estádio nós temos que se impor e mostrar o quanto é difícil para o adversário jogar aqui”, declarou.

Sem Castán, o técnico Vanderlei Luxemburgo deverá escalar Ricardo Graça ao lado de Osvaldo Henríquez contra o Cruzeiro. Com a vitória no fim de semana, os cruzmaltinos chegaram a 20 pontos e abriram seis da zona de rebaixamento da Série A.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com