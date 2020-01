Abel lamenta resultado e aprova atitude da equipe na estreia

Mesmo com a formação considerada titular, o Vasco decepcionou ao empatar com o Bangu, em São Januário, na estreia da Taça Guanabara. O técnico Abel Braga admitiu a frustração pelo tropeço, mas elogiou alguns aspectos apresentados pelos cruzmaltinos em campo.

“O resultado não foi bom. Não era o esperado e o que nós merecíamos. Não saímos contentes por isso. No primeiro tempo, não tivemos clarividência. Tivemos domínio, mas não fizemos o que treinamos durante a semana. No segundo, endireitamos. Na perda da bola, a reação era imediata. E sempre com jogadores próximos. Foi ataque contra defesa. Só o resultado que não agradou. O torcedor veio, apoiou e pode até sair insatisfeito. Só que ele entendeu que houve uma luta muito grande. Saio contente e satisfeito pela atitude”, disse.

O treinador minimizou a atuação fraca do atacante Germán Cano, único reforço do Vasco para a temporada. “É normal no primeiro jogo fora do país estar ansioso. Até eu estava. Foi a primeira experiência dele aqui valendo três pontos. É normal alguns irem bem e outros nem tanto”.

O comandante vascaíno adiantou que vai utilizar uma formação completamente diferente no clássico desta quarta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã, às 21 horas (de Brasília). Abel revelou que vai escalar uma equipe com muitos garotos, mas com Ribamar no ataque.

“Estamos nos preparando para a próxima partida. Será um time totalmente diferente. Depois desse, se essa equipe jogar na quarta-feira, uns três ou quatro vão estourar. Isso já estava programado. O pessoal já sabe quem vai jogar, vinham treinando juntos inclusive nos jogos-treinos que fizemos. Essa equipe do jogo (contra o Bangu) continua a pré-temporada e atuará no sábado”, declarou.

O Vasco vai para o clássico pressionado, pois viu Fluminense, Volta Redonda e Madureira vencerem na estreia e ficou para trás no Grupo B da Taça Guanabara.