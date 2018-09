Em crise, presidente do Sport volta a falar depois de cinco meses de silêncio

Após o técnico Eduardo Baptista entregar o cargo 40 dias depois de assumir o comando do Sport, o presidente do Leão, Arnaldo Barros, resolveu voltar aos microfones nesta terça-feira . Foram cinco meses sem falar com a imprensa e com o time em penúltimo lugar no Brasileiro, quatro pontos abaixo do Vasco, primeiro fora da zona de rebaixamento. O Sport perdeu 12 dos últimos 18 jogos e conquistou apenas dois triunfos.

Entre os temas abordados, o cartola se mostrou confiante que o Leão pode se manter na série A, confirmou que há atrasos salariais e defendeu sua gestão. Isso tudo em meio à apresentação da nova composição do Departamento de Futebol do clube.

“Não há mistério nisso. O Sport está com dois meses atrasados. O mês passado e este mês. Vamos quitar até sexta-feira e queremos trazer em breve a notícia de que vamos regularizar isso aí. Nosso problema não diria que é de receita. É de fluxo de caixa. O fluxo não está compatível com os pagamentos. Administrar o Sport implica em enfrentar essa dificuldade. Nós estamos em uma situação complicada. Não só nós como todo o país. O Cruzeiro, por exemplo, estava com cinco meses de imagem atrasados”, admitiu o presidente.

Sobre a péssima fase do time dentro de campo, Barros ressaltou o desempenho do mesmo elenco antes da parada da Copa do Mundo. “O que deu errado não se resume a poucas palavras. Esse mesmo elenco, com algumas pequenas alterações, é um elenco que chegou a estar em segundo lugar antes da parada da Copa. Nos mativemos nas primeiras colocações durante algum tempo. Mas não soubemos administrar adequadamente nossa parada. Não é o fato de ter tido ou não amistosos. O desempenho do time não depende de ter ou não amistosos. Mas não tratamos a parada da Copa adequadamente com a inteligência para projetar o retorno com a mesma intensidade com que vínhamos atuando. As outras equipes se movimentaram bem. Agora temos que buscar resultados. Não tem fórmula mágica. É buscar vitórias”, afirmou.