Ganso marca dois golaços em treino do Sevilla

Paulo Henrique Ganso está em baixa no Sevilla e só fez o seu primeiro jogo em 2018 no começo deste mês. Contudo, o meio-campista brasileiro mostrou categoria no treino da equipe rojiblanca e marcou gois golaços.

Na atividade em campo reduzido, o jogador de 28 anos recebeu a bola cara a cara com o goleiro e o driblou antes de balançar as redes. Em seguida, ele pegou a bola e finalizou sem ângulo e colocou ela no canto oposto.

Ganso, que foi formado no Santos, atuou apenas em uma das cinco partidas da equipe comandada por Pablo Machín Díez. Já em 2017/18, ele teve 11 atuações, sendo todas em 2017, com quatro gols e três assistências.