Volpi lamenta 1ª derrota sob comando de Diniz: “Depois do gol fomos superiores”

Tiago Volpi saiu de campo com cara de poucos amigos nesta quarta-feira, no Mineirão. Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o goleiro são-paulino comentou sobre o desempenho de sua equipe, inclusive, afirmando que sua equipe foi superior aos donos da casa após o gol de Thiago Neves.

“Faz parte. É duro perder, ainda mais depois que tomamos o gol e fomos superiores. Agora é descansar, porque domingo temos um compromisso importante, temos que voltar a ganhar em casa”, disse Tiago Volpi ao Premiere.

Nesta quarta-feira, o goleiro são-paulino por pouco não deu de presente um gol ao Cruzeiro. No início do segundo tempo, Tiago Volpi tentou lançar para Daniel Alves, mas acabou errando o passe e concedendo o contra-ataque ao time rival, que só não abriu o placar na ocasião porque o arqueiro tricolor fez excelente defesa em chute de Thiago Neves dentro da área.

Com o resultado, o São Paulo perdeu a chance de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Agora, o time comandado por Fernando Diniz terá de recuperar o prejuízo contra o Avaí, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi.