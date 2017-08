Virou rotina. Torcida do São Paulo bate recorde de público de novo

Os três últimos jogos do São Paulo no Morumbi registraram os três maiores públicos do Campeonato Brasileiro. É recorde atrás de recorde. Diante do Grêmio, foram 51.511 torcedores assistiram ao empate por 1 a 1. Contra o Coritiba, a equipe perdeu por 2 a 1 diante de 53.635 espectadores. Nesse domingo, enfim, o Tricolor venceu seu adversário, superou o Cruzeiro por 3 a 2 em um jogo eletrizante e recompensou as 56.052 pessoas que acordaram cedo para levar todo seu apoio ao time nessa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da 16ª colocação na tabela de classificação e a luta contra o rebaixamento, o São Paulo já levou 313.802 torcedores ao estádio em dez jogos como mandante nesse Campeonato Brasileiro.

A média de público da equipe na competição saltou de 28.639 para 31.380. Apenas Corinthians e Palmeiras estão à frente do Tricolor nesse ranking. O líder do Brasileirão tem média de 37.918 pagantes por jogo, enquanto o clube alviverde leva em média 33.065 torcedores ao seu estádio.