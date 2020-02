Volpi vê São Paulo superior e divide protagonismo com Cássio

Com atuações brilhantes de Tiago Volpi e Cássio, São Paulo e Corinthians ficaram no empate sem gols na noite deste sábado. Após a partida pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o goleiro do time tricolor tratou de valorizar a a ...

Leia mais