“Vamos ser campeões”, diz Ricardo Rocha a elenco do São Paulo

A reapresentação do São Paulo para a temporada 2018 aconteceu na manhã dessa quarta-feira, sem a presença da imprensa, e também de alguns jogadores, como Christian Cueva. Mas, já durante a noite, o clube divulgou um vídeo com alguns momentos do reencontro entre atletas, funcionários e dirigentes. Entre os poucos trechos em que o som ambiente foi liberado, Ricardo Rocha, ex-jogador e ídolo tricolor, fala de forma direta aos atletas e manda um recado curto e grosso.

“É pensar em título, pensar por que eu estou aqui? Porque eu fui campeão paulista, eu fui campeão brasileiro, Raí está aqui porque tem uma história. Tem isso. É título que marca. Gente, trabalho. Pensamento negativo nunca vai dar. Vamos ser campeão (sic)”, disse o agora novo coordenador de futebol do clube.

Raí, que chegou para o lugar de Vinícius Pinotti no cargo de executivo de futebol, seguiu a mesma linha de discurso sentimental e objetivo com o intuito de dar o exemplo da importância de se construir uma história em um clube como o São Paulo. “É a minha casa. Nunca deixou de ser minha casa”.

Já em outro tom, focado mais no planejamento do time e do que está por vir dentro de campo, o técnico Dorival Júnior fez uma análise geral desse início de temporada do São Paulo e, como de costume, procurou passar seriedade e uma preocupação natural.

“Primeiro nós tivemos uma reunião, o Raí se apresentando a comissão técnica, a todos os funcionários de forma geral, os objetivos dele como gestor e do São Paulo Futebol Clube. Um ponto importante”, contou o treinador.

“Depois disso, uma apresentação um pouco diferente, já com a presença dos atletas. Uma explanação de tudo o que está acontecendo dentro do São Paulo, as mudanças previstas, os objetivos do clube”, continuou, antes de emendar sobre as chegadas de Raí e Ricardo Rocha.

“Raí é uma pessoa preparada para uma função como essa. O Ricardo (Rocha) já teve inúmeras experiências na carreira. Não tenho dúvidas que estão vindo para melhorar em aspectos gerais tudo aquilo que esteja acontecendo dentro do clube”.

Por fim, Dorival Júnior deixou claro que a partir de agora o trabalho será intenso na busca pela formação de um grupo, mesmo diante da certeza de que alterações ainda devem acontecer nos próximos dias com a chegada e até a saída de alguns atletas.

“O (Campeonato) Paulista (começa) no dia 17 e logo na sequência, o que seria a quinta rodada (do Estadual), uma estreia na Copa do Brasil (contra o Madureira no Rio de Janeiro). Eu espero que tenhamos uma equipe competitiva já desde a primeira rodada, ainda que o tempo para preparação e treinamento seja muito curto. Nós teremos de acelerar esse processo e buscarmos a melhor condição possível”, encerrou Dorival Júnior.

Nessa quinta-feira, o elenco tricolor voltará a trabalhar em dois períodos no CT da Barra Funda, de novo com privacidade total. Apenas na sexta-feira o treino será aberto aos jornalistas.