Torcida organizada promete ir ao CT do São Paulo, agora para apoiar

Há menos de quinze dias, apenas quatro rodadas atrás, membros da Independente, principal torcida organizada do São Paulo, aguardaram a delegação da equipe tricolor durante a madrugada para protestar depois da derrota para o Ituano, fora de casa.

Pouco tempo se passou, mas a postura da torcida agora é outra. Nessa terça, o perfil oficial da Independente nas redes sociais anunciou que pretende comparecer no CT da Barra Funda pouco antes do treino dessa quarta, marcado para às 16 horas. O Objetivo agora é incentivar.

“Sozinho não conseguimos. Juntos podemos!. Torcida Independente convoca todos os torcedores do SPFC ao treino de apoio antes do jogo contra os (texto usa a imagem de porcos em alusão ao Palmeiras). Atitude, garra e vontade de vencer. A torcida conduz o time”, diz o post.

Apesar das atuações ainda não muito convincentes, o Tricolor vem de duas vitórias seguidas (contra o CRB, pela Copa do Brasil, e Linense, pelo Campeonato Paulista) e terá pela frente, nessa quinta, o clássico contra o Palmeiras.

O São Paulo nunca venceu o rival alviverde em sua reformada casa e precisa dos três pontos para não deixar a pressão se reinstalar no clube. Por isso, dessa vez a torcida decidiu passar força aos jogadores, em vez de cobrar o resultado por meio de protesto.

Líder do grupo B no Estadual, a equipe do Morumbi soma 14 pontos, apenas um a mais que o São Caetano e quatro à frente da Ponte Preta. Ainda restam duas rodadas para o fim da primeira fase. O Santo André, com oito pontos, é o lanterna da chave.